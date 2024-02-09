جمرك ميناء مصراتة : إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر “الحشيش”

9 فبراير، 2024 10:18 م
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في تصريحٍ صحفي ، أعلن رئيس مركز جمرك ميناء المنطقة الحرة مصراتة عميد “خالد الضلعة”، إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من مخدر “الحشيش” أثناء محاولة تهريبها عبر الميناء.

وقال الضلعة ،  إن الشحنة ضبطت داخل أحد السيارات القادمة من الموانئ الأوروبية، على ظهر الباخرة (Merna 1) بعد الاشتباه بها بسبب وزنها .

واضاف الضلعة ، أنه بعد عمليات التفتيش الدقيق تبين أن السيارة مخبأة بداخلها قرابة (100) كيلو جرام من مخدر”الحشيش” بأشكال وأصناف مختلفة.

وتابع، أن هذه الكمية ليست الأولى، وما هي إلا واحدة من عدة ضبطيات ضبطت من قبل أعضاء مركز جمرك ميناء المنطقة الحرة مصراتة.

9 فبراير، 2024 10:18 م
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