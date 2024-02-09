تعاون مشترك بين وزارة العمل والتأهيل والمصرف الريفي لدعم الاقتصاد الوطني

أخبار ليبيا 24

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، عقدت اللجنة المشكلة بوزارة العمل والتأهيل في الحكومة الليبية اجتماعاً لبحث وتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع المصرف الريفي والذي حضره رئيس اللجنة ابوبكر افكيرين وأعضاء اللجنة الآخرين.

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والمصرف في عدة مجالات، منها وضع الخطط التدريبية واستفادة المصرف من الدراسات العلمية المتعلقة باحتياجات سوق العمل ، كما تتضمن تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، بالإضافة إلى الإشراف على الدورات التدريبية للباحثين عن العمل، ويهدف التعاون أيضاً إلى دعم المشاريع الصغرى والتعاون في مجال ريادة الأعمال وتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة داعمة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة الليبية بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة وتعزيز فرص العمل في البلاد.