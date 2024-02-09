بعد خسارته أمام الأنوار.. الأهلي بنغازي: العثرات جزء من اللعبة

أخبار ليبيا 24

عبّر، نادي الأهلي بنغازي، بعد خسارة فريقه الأول المفاجئة أمام الأنوار، الخميس، بأن “العثرات” جزء من اللعبة، مطالبا لاعبي الفريق بالنهوض والعودة بروح الشعار.

وإثر الخسارة، بنتيجة 3:2 ضمن المجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز، كتب الأهلي بنغازي: “العـثرات جزء من اللعـبة أنهضـوا وقـاتلوا بروح الشـعار”.

ونجح الأهلي بنغازي تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 35 عن طريق حسين طقطق، لكن الأنوار نجح في قلب النتيجة بالشوط الثاني بدأها بتعديل النتيجة عن طريق عبد السلام الفيتوري بالدقيقة 61.

وبعد 8 دقائق فقط أضاف الفيتوري الهدف الثاني، لصالح الأنوار، ليعود الأهلي لتسجيل التعادل من ركلة جزاء نفذها المهاجم الجديد بوبكار تراوري.

وعاد الأنوار من جديد مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 90+4 عن طريق عبد القادر غراب.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد الأهلي بنغازي عند 17 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة، بينما رفع الأنوار رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع.