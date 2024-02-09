بعد استكمال صيانة مسجد الصحابة.. الأوقاف تدرس إدراج مساجد أخرى بدرنة ضمن الصيانة

أخبار ليبيا 24

بحثت، الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية، إمكانية إدخال مساجد أخرى في درنة، ضمن خطط الصيانة لصندوق الإعمار.

جاء ذلك، خلال اجتماع، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، عاطف العَبيدي، الخميس، مع مدير مكتب أوقاف درنة، محمد الشلوي، رفقة رؤساء الأقسام بالمكتب.

وجرى خلال الاجتماع، الاطّلاع على مراحل، صيانة مسجد الصحابة، من آثار السيول والفيضانات، والتي ينفذها ويشرف عليها صندوق إعمار درنة والمناطق المتضررة بالحكومة الليبية.

كما جرت مناقشة، بعض الأمور الدعوية، التي تتناول سبل وعظ مواطني درنة وإرشادهم، بعد معاناة ما عايشوه من أحداث تلك السيول والفيضانات.