برنامج الغذاء العالمي : أكثر من 300 ألف شخص انقطعت عنهم الإمدادات الغذائية شمال غزة

في بيانٍ له ،حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن خطر المجاعة في قطاع غزة يزداد يوما بعد الآخر، مؤكدا أن “وصول المساعدات إلى مدينة غزة لا يكفي لمنع حدوث المجاعة”.

وقال البرنامج أنّ خطر المجاعة في غزة يزداد يوما بعد الآخر، ولا سيما لما يقدر بـ300 ألف شخص في شمال غزة، انقطعت عنهم المساعدات بشكل كبير”.

وحذر من أن وصول المساعدات إلى مدينة غزة لا يكفي لمنع حدوث المجاعة، مشددا على الحاجة الماسة للوصول الإنساني بشكل أسرع وأكثر استدامة.

وكانت آخر مرة تمكنت فيها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” من توزيع المواد الغذائية شمال غزة في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق البيان.

ومنذ 26 يناير، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها لـ”أونروا”، على خلفية مزاعم إسرائيلية أن موظفين من “أونروا”، شاركوا في هجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم.