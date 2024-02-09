بايدن يقول إن الهجمات الإسرائيلية على غزة مبالغ فيها ويجب أن تتوقف

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الخميس، إن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة كان “مبالغا فيه” وقال إنه يسعى إلى “وقف مستدام للقتال” لمساعدة المدنيين الفلسطينيين المرضى.

وقال بايدن، للصحفيين في البيت الأبيض: “أنا أرى، كما تعلمون، أن أسلوب الرد في قطاع غزة كان فوق القمة”.

وأضاف، أنه يضغط من أجل التوصل، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، ووقف مؤقت للقتال، للسماح بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وقال بايدن: “إنني أضغط بشدة الآن للتعامل مع وقف إطلاق النار بشأن الرهائن.. هناك الكثير من الأبرياء الذين يتضورون جوعا، والكثير من الأبرياء الذين يواجهون مشاكل ويموتون، ويجب أن يتوقف ذلك”.

وتأتي هذه التصريحات، التي تعد من أشد انتقادات بايدن العلنية حتى الآن لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الوقت الذي يتعرض فيه الرئيس الديمقراطي، لضغوط داخلية متزايدة، للضغط على إسرائيل لوقف القتال.