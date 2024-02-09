بايدن يقول إن الهجمات الإسرائيلية على غزة مبالغ فيها ويجب أن تتوقف

9 فبراير، 2024 10:38 ص
0 0

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الخميس، إن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة كان “مبالغا فيه” وقال إنه يسعى إلى “وقف مستدام للقتال” لمساعدة المدنيين الفلسطينيين المرضى.

وقال بايدن، للصحفيين في البيت الأبيض: “أنا أرى، كما تعلمون، أن أسلوب الرد في قطاع غزة كان فوق القمة”.

وأضاف، أنه يضغط من أجل التوصل، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، ووقف مؤقت للقتال، للسماح بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وقال بايدن: “إنني أضغط بشدة الآن للتعامل مع وقف إطلاق النار بشأن الرهائن.. هناك الكثير من الأبرياء الذين يتضورون جوعا، والكثير من الأبرياء الذين يواجهون مشاكل ويموتون، ويجب أن يتوقف ذلك”.

وتأتي هذه التصريحات، التي تعد من أشد انتقادات بايدن العلنية حتى الآن لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الوقت الذي يتعرض فيه الرئيس الديمقراطي، لضغوط داخلية متزايدة، للضغط على إسرائيل لوقف القتال.

الوسوم
9 فبراير، 2024 10:38 ص
0 0

المزيد من الأخبار

بعد استكمال صيانة مسجد الصحابة.. الأوقاف تدرس إدراج مساجد أخرى بدرنة ضمن الصيانة

9 فبراير، 2024 10:21 ص

طقس مستقر يتحول إلى متقلب غدا على مناطق شمال ليبيا

9 فبراير، 2024 10:03 ص

النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بعد رفض إسرائيل عرض وقف إطلاق النار

9 فبراير، 2024 9:03 ص

الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي : قرار حكومة الوحدة بالخصم المباشر من الايرادات عن طريق رئيس مؤسسة النفط من دون أساس قانوني

9 فبراير، 2024 3:18 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى