اليوم..السويحلي والخمس يفتتحان الجولة الأولى من مرحلة الإياب للمجموعة الثانية

9 فبراير، 2024 3:43 م
0 0

أخبار ليبيا 24

يشهد ملعب النهر الصناعي، اليوم الجمعة، افتتاح مباريات الجولة الأولى من مرحلة الإياب للمجموعة الثانية بلقاء وحيد يجمع السويحلي والخمس.

ويجري اللقاء على تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي لليبيا.

ويتم استكمال مباريات الجولة، غدا السبت، بثلاث مباريات تجمع الأولى أبوسليم بضيفه الاتحاد المصراتي.

في حين يصطدم الأولمبي بجاره أساريا بديربي مدينة الزاوية في المباراة الثانية؛ ويلتقي الأهلي طرابلس الملعب الليبي في آخر مباريات السبت، على أن تختتم الجولة يوم الأحد بلقاء القمة بين الاتحاد والمدينة بملعب النهر.

9 فبراير، 2024 3:43 م
0 0

المزيد من الأخبار

إنفوغرافيك| تعرف على حزمة المشاريع التي ستطلقها مؤسسة النفط في مدن الواحات

9 فبراير، 2024 3:04 م

بنك باركليز يعتزم فرض قيود جديدة على تمويل قطاع النفط والغاز

9 فبراير، 2024 2:30 م

مطلع مارس المقبل.. مايك تايسون في بنغازي ونزال جديد للملاكم الليبي سعد الفلاح

9 فبراير، 2024 1:57 م

ضبط مصنع للخمور في أحد منازل منطقة أبوعطني ببنغازي

9 فبراير، 2024 1:14 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى