اليوم..السويحلي والخمس يفتتحان الجولة الأولى من مرحلة الإياب للمجموعة الثانية

أخبار ليبيا 24

يشهد ملعب النهر الصناعي، اليوم الجمعة، افتتاح مباريات الجولة الأولى من مرحلة الإياب للمجموعة الثانية بلقاء وحيد يجمع السويحلي والخمس.

ويجري اللقاء على تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي لليبيا.

ويتم استكمال مباريات الجولة، غدا السبت، بثلاث مباريات تجمع الأولى أبوسليم بضيفه الاتحاد المصراتي.

في حين يصطدم الأولمبي بجاره أساريا بديربي مدينة الزاوية في المباراة الثانية؛ ويلتقي الأهلي طرابلس الملعب الليبي في آخر مباريات السبت، على أن تختتم الجولة يوم الأحد بلقاء القمة بين الاتحاد والمدينة بملعب النهر.