الوطنية للنفط تدين اتهامات مسؤولين ليبيين لشركة البريقة في عمليات تهريب الوقود 

أخبار ليبيا 24

أدانت المؤسسة الوطنية للنفط عمليات إثارة الجلبة والتأجيج التي يقوم بها بعض المسؤولين الليبين السابقين من اتهامات لشركة البريقة لتسويق النفط بالضلوع في عمليات التهريب.

وأضافت المؤسسة، أن هذه الاتهامات وغيرها من عمليات الإثارة للرأي العام وتشويه لسمعة المؤسسة وشركاتها في سوق النفط العالمي قد تؤدي إلى فرض حضر عليها.

وأكدت المؤسسة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية داخل وخارج ليبيا لردع هذه الاتهامات.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أنها تقدم كافة المساعدة والدعم وتعمل مع لجنة العقوبات المشكلة من مجلس الأمن حسب قرار مجلس الأمن رقم (2146) وعملاً بقرار مجلس الأمن رقم (1970) إلى جانب عملها وتعاونها الكامل مع مكتب النائب العام في تقديم كافة المعلومات والدعم في هذا الشأن.

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط أنها الجهة الوحيدة المخولة حسب القانون بتسويق وتصدير النفط الليبي ومشتقاته.

وأوضحت أنها قامت يوم 2022/5/10 بتقديم بلاغ للنائب العام عن ناقلات تنفذ عمليات شحن بحرية خارج إطار عمل المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط.

وذكرت المؤسسة أنه من بين هذه الناقلات كانت الناقلة التي شملتها بلاغات المؤسسة والتي كان آخرها يومي 2022/9/10 و 2022/10/18 رقم 95/1 أي قبل أكثر من عام من الآن.

وأشارت إلى أن التقرير الذي نشرته وكالة بلومبيرغ عن أن السلطات الألبانية تشتبه في أن الشركة التي تمتلك الناقلة قد زورت أوراق للشحنة المشار إليها تحمل شعار شركة البريقة لتسويق النفط، وبعد الإطلاع على هذه الأوراق وثبات تزويرها.