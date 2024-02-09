النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بعد رفض إسرائيل عرض وقف إطلاق النار

أخبار ليبيا 24

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط، اليوم الجمعة، لتبقى على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية، مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط، بعد أن رفضت إسرائيل، عرض وقف إطلاق النار من حماس.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 81.52 دولار للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا إلى 76.21 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان، نحو ثلاثة بالمئة، في الجلسة السابقة، مع قصف القوات الإسرائيلية، مدينة رفح الحدودية بجنوب البلاد يوم الخميس، بعد أن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اقتراحا لإنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني.

وأبقت التوترات، أسعار النفط مرتفعة، حيث من المقرر أن يرتفع كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 5٪ خلال الأسبوع.

ووصل وفد من حماس، إلى القاهرة يوم الخميس، لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار، مع وسطاء مصر وقطر. ورغم أن الصراع، أدى إلى ارتفاع الأسعار، إلا أنه لم يكن هناك أي تأثير على إنتاج النفط.

ويتزايد الإنتاج من خارج أوبك من النرويج وجويانا، بينما تصدر روسيا، كميات من الخام في فبراير، أكثر مما خططت له بعد مجموعة من الهجمات بطائرات بدون طيار والانقطاع الفني في مصافيها، مما قد يقوض تعهدها بكبح المبيعات بموجب اتفاق أوبك +.