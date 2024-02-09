النائب العام يأمر بحبس مدير إدارة الخدمات الصحية في بلدية مزدة 

أخبار ليبيا 24

أكد مكتب النائب العام أن سلطة التحقيق تأمر بحبس مدير إدارة الخدمات الصحية في بلدية مزدة.

وأوضح المكتب أن النيابة العامة استقصت مجالات تقرير ديوان المحاسبة، الذي انطوى على نتائج فحص الشأنيْن الإداري والمالي في الإدارة.

وأضاف المكتب أن الاستقصاء أسفر عن إثبات تآمر مسؤول الإدارة مع مفوض إحدى أدوات التنفيذ على تزوير بيانات محضر ترسية أعمال توريد معدات طبية.

وتابع مكتب النائب العام، أن الاستقصاء أـسفر كذلك عن استعمال هذه البيانات في استحصال أمر حكومي أفضى إلى تكليف أداة التنفيذ بمهمة توريد معدات بلغت تكلفتها أربعة ملايين دينار.

وأفاد المكتب أن مسؤول الإدارة عاد وتآمر مع مسؤولي مخازن الإدارة على وضع وثائق رسمية – زوراً – تفيد تسلّم معدات على خلاف الحقيقة؛ مما أَدَّى إلى ضَررٍ لحِقَ الجهة المتعاقدة نتيجة صرف ثـمن الأصناف المتعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلّمها من الجهة المختصة.

ولفت مكتب النائب العام إلى أنه بفراغ المحقق من إجراء استجواب مسؤول الإدارة، قرر حبسه على ذمة القضية.