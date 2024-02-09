العامة للكهرباء: صيانة محول القدرة داخل محطة الأجر بمنطقة الكريمية 

أخبار ليبيا 24

أكدت الشركة العامة للكهرباء أن الفرق الفنية بدائرة صيانة الجهد المتوسط غرب طرابلس قامت بصيانة محول القدرة داخل محطة الأجر بمنطقة الكريميه جهد 30\11ك.ف.

وأوضحت الشركة أن الفرق الفنية قامت بمعالجة تسربات الزيت على جسم المحول والناجمة من تقادم المحول.

وأشارت الشركة إلى أن هذا التسريب كان يؤثر في استنزاف كميات كبيرة من الزيوت لاضافتها للمحول.

ولفتت إلى أن أعمال الصيانة لاتزال مستمرة في كافة مناطق ومدن ليبيا للأعطال الناجمة والتسربات على جسم محولات القدرة 30\11ك.ف.