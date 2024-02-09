الصحة العالمية: 357 هجوماً على المرافق الصحية في قطاع غزة منذ بداية الحرب

في بيانٍ لها ، قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنها وثقت 721 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وأوضح طارق جسارفيتش المتحدث باسم المنظمة أنه من بين تلك الهجمات ، وقع 357 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 645 شخصاً وإصابة 818.

بدورها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن الجيش الإسرائيلي قتل 340 من الكوادر الطبية خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة لليوم الـ126 على التوالي. وأفادت الوزارة باعتقال 99 من الكوادر الطبية، وتدمير 123 سيارة إسعاف.