السفارة الليبية بلندن تصدر توجيها لمن تمت مصادرة أموالهم

أخبار ليبيا 24

أصدرت السفارة الليبية في لندن توجيها للمواطنين الليبيين المقيمين في بريطانيا ممن تمت مصادرة أموالهم أو تم الحجز على ممتلكاتهم من قبل حكومة المملكة المتحدة.

وأهابت السفارة البريطانية لدى لندن عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” بكافة المواطنين الليبيين المقيمين في المملكة المتحدة، ممن تمت مصادرة أموالهم أو تم الحجز على ممتلكاتهم من قبل حكومة المملكة المتحدة، التقدم إلى الشؤون القنصلية بالسفارة بطلب كتابي يبين كافة حيثيات وملابسات مصادرة أمواله أو الحجز على ممتلكاته مشفوعاً بكافة المستندات الدالة على ذلك.

وأشارت السفارة إلى قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة رقم (26) لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة رفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين بالخارج.