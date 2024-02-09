السعودية: لا علاقات مع إسرائيل دون الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967

9 فبراير، 2024 10:02 م
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في بيانٍ لوزارة خارجيتها ، أعلنت السعودية ، أنها أبلغت الإدارة الأمريكية أنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة وانسحاب قوات الاحتلال منها.

وقالت الخارجية السعودية أن  “موقف المملكة كان ولا يزال ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة”.

وأضافت: “أبلغت المملكة موقفها الثابت للإدارة الأمريكية أنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي منها”.

وأكدت السعودية “دعوتها للمجتمع الدولي – وعلى وجه الخصوص – الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية بأهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأكد أن هذا الاعتراف “يمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع”.

9 فبراير، 2024 10:02 م
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