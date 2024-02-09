الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي : قرار حكومة الوحدة بالخصم المباشر من الايرادات عن طريق رئيس مؤسسة النفط من دون أساس قانوني

وصف الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي قرار حكومة الوحدة الوطنية القاضي بتفويض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بالخصم مباشرة من الإيرادات تصرف في مال عام دون اساس قانوني.

وقال الشحومي في تصريح لاخبار ليبيا24، اليوم الجمعة ، إن القرار يتعارض مع أصول ادارة المال العام ويخلق تشوه في حسابات الايراد العام ، ويحجب ايرادات كان يجب ان تتضمن بالإيراد العام، بالإضافة إلى أنة يتسبب في تشوه حسابات الميزان التجاري وميزان المدفوعات، كما تظهر بيانات وحركة الواردات والصادرات بصورة غير حقيقية.

وأوضح الشحومي، أن هذا القرار يتسبب في سوء التصرف ومراقبة الكميات الموردة والموزعة من الوقود في ظل عدم وجود جهة مستقلة تراقب وتشرف علي عقود التوريد وعملياتها المالية، وابعاد الجهاز المصرفي الليبي الذي كان يقوم بدور الوسيط في تحويل وسداد ثمن الوقود عبر اعتمادات مستندية تمكن من ادارة عمليات توريد الوقود في طار منظم ووفقا للقانون.

وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية قراراً يقضي بتفويض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، بالمقاصة من حساب إيرادات النفط ومشتقاته السداد ثمين توريد المحروقات المتعلقة بالسوق الليبي وكذلك سداد حصة الشريك الأجنبي من تزويدات الغاز للشركة العامة للكهرباء عن الفترة السابقة واللاحقة وتزويدات المادة الخام لتشغيل مصنع الايثلين وبما يشمل كافة التكاليف التسويقية.