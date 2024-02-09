الحويج يتابع مع شركات تربية الدواجن وإنتاج البيض توفير السلع وضبط الأسعار 

9 فبراير، 2024 8:40 م
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أخبار ليبيا 24 

تابع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع أصحاب الشركات المحلية المتخصصة بتربية الدواجن وإنتاج البيض، توفير السلع وضبط الأسعار بالسوق المحلي. 

وشدد الحويج على الإدارات المختصة بالوزارة بحلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجه مربي الدواجن، وحماية المنتج الوطني والحفاظ على سير العملية الإنتاجية. 

وأكد وزير الاقتصاد على ضرورة متابعة توزيع السلع على الأسواق وضبط الأسعار بالتعاون مع الأجهزة الضبطية. 

واستعرض أصحاب الشركات سير عملية الإنتاج وتربية طيور الدواجن، والصعوبات التي تواجه توفير لقاحات تحصين الطيور. 

وطالبوا بتسهيل الإفراج عن الشحنات الموردة بالتنسيق مع المركز الوطني للصحة الحيوانية ومصلحة الجمارك.  

9 فبراير، 2024 8:40 م
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