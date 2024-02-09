الحكومة الليبية تبحث إعادة الإعمار وتحقيق المصالحة الوطنية في الكفرة

9 فبراير، 2024 4:23 م
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أخبار ليبيا 24

بحثت الحكومة الليبية، أمس الخميس، ملف إعمار مدينة الكفرة وتحقيق المصالحة الوطنية فيها.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة الليبية، فتحي التباوي، بصفته نائب رئيس لجنة إعادة إعمار واستقرار مدينة الكفرة، بمكتبه مع وزير الموارد المائية بالحكومة الليبية، محمد دومة، بصفته رئيس لجنة إعادة إعمار واستقرار بالمدينة.

وتم خلال اللقاء مناقشة ملف إعادة إعمار واستقرار مدينة الكفرة بغية الوصول إلى أطر تكاملية تساهم في معالجة ملف المصالحة الاجتماعية في المدينة.

 وأثنى الوزيران على الدور الذي يقوم به رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في ملف الإعمار والمصالحة الوطنية واستقرار مدينة الكفرة.

9 فبراير، 2024 4:23 م
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