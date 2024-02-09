التومي يبحث ملف النزوح الداخلي وتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم 

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بحث وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ملف النزوح الداخلي وتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم.

وناقش التومي التقدم المحرز في معالجة ملف النزوح الداخلي، واستعراض خارطة الطريق الخاصة بإنهاء مشكله النزوح بشكل نهائي .

وتم الاتفاق على تشكيل فريق من الفنيين لإعداد الخطة التفصيلية لخارطة الطريق والمباشرة الفورية.

يشار إلى أن الاجتماع تم بحضور وزير التخطيط، ومدير عام المجلس الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون النزوح، ونائب رئيس البعثة ومنسق الأمم المتحدةالمقيم للشؤون الإنسانية.