اجتماع أمني موسع لمعالجة أزمة المحروقات في مدينة درنة

9 فبراير، 2024 9:29 م
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أخبار ليبيا 24

عقد آمر المنطقة العسكرية الأمنية درنة، الفريق عبدالباسط بوغريس، اجتماعا أمنيا بحضور مدير أمن درنة، لواء أمبارك مصطفى بوحرارة ومدير إدارة التسويق بشركة البريقة لتسويق النفط، لبحث أزمة المحروقات وغاز الطهي بالمدينة.

وقال المكتب الإعلامي للمديرية، إن الاجتماع تناول مناقشة أزمة الوقود وغاز الطهي وعرض أبرز المعوقات التي تواجهه وحلحلتها، وتوفير احتياجات أهالي المدينة، وكذلك شركات إعادة الأعمار لضمان استمرار تنفيذ أعمالها وفق للجدول الزمني الموضوع.

وأكد آمر المنطقة العسكرية الأمنية درنة، على ضرورة توفير المحروقات حتى يتمكن المواطن من الحصول على احتياجاته من المحروقات بشكل سلس ومنتظم وبصورة جيدة.

9 فبراير، 2024 9:29 م
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