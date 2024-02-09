إنفوغرافيك| تعرف على نسبة إنجاز الصيانة بموانئ ومرافئ الصيد في ليبيا

9 فبراير، 2024 1:50 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

ميناء طرابلس:

فرص العمل: 10 آلاف فرصة عمل

الإنتاج: 4 آلاف طن من الأسماك سنويا

نسبة الإنجاز: 45%

ميناء ديلة بالزاوية:

فرص العمل: 1000 فرصة عمل

الإنتاج: 3700 طن من الأسماك سنويا

نسبة الإنجاز: 90%

ميناء القره بوللي:

فرص العمل: 950 فرصة عمل

الإنتاج: 2500 طن من الأسماك سنويا

نسبة الإنجاز: 87%

ميناء زريق بمصراتة:

فرص العمل: 950 فرصة عمل

الإنتاج: 2500 طن من الأسماك سنويا

نسبة الإنجاز: 40%

مرفأ صرمان:

فرص العمل: 500 فرصة عمل

الإنتاج: 750 طن من الأسماك سنويا

نسبة الإنجاز: 85%

مرفأ صبراتة:

فرص العمل: 500 فرصة عمل

الإنتاج: 750 طن من الأسماك سنويا

نسبة الإنجاز: 5%

مرفأ سوسة:

فرص العمل: 950 فرصة عمل

الإنتاج: 600 طن من الأسماك سنويا

نسبة الإنجاز: 90%

المصدر: منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة

9 فبراير، 2024 1:50 م
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