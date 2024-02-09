إنفوغرافيك| تعرف على نسبة إنجاز الصيانة بموانئ ومرافئ الصيد في ليبيا
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
ميناء طرابلس:
فرص العمل: 10 آلاف فرصة عمل
الإنتاج: 4 آلاف طن من الأسماك سنويا
نسبة الإنجاز: 45%
ميناء ديلة بالزاوية:
فرص العمل: 1000 فرصة عمل
الإنتاج: 3700 طن من الأسماك سنويا
نسبة الإنجاز: 90%
ميناء القره بوللي:
فرص العمل: 950 فرصة عمل
الإنتاج: 2500 طن من الأسماك سنويا
نسبة الإنجاز: 87%
ميناء زريق بمصراتة:
فرص العمل: 950 فرصة عمل
الإنتاج: 2500 طن من الأسماك سنويا
نسبة الإنجاز: 40%
مرفأ صرمان:
فرص العمل: 500 فرصة عمل
الإنتاج: 750 طن من الأسماك سنويا
نسبة الإنجاز: 85%
مرفأ صبراتة:
فرص العمل: 500 فرصة عمل
الإنتاج: 750 طن من الأسماك سنويا
نسبة الإنجاز: 5%
مرفأ سوسة:
فرص العمل: 950 فرصة عمل
الإنتاج: 600 طن من الأسماك سنويا
نسبة الإنجاز: 90%
المصدر: منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة