منسق الأمم المتحدة بالشرق الأوسط : هجوم إسرائيل المحتمل على رفح سيشكل كارثة حقيقية

في مؤتمر صحفي ،قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند، إن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة سيشكل “كارثة حقيقية”.

وأضاف وينسلاند، أنه موجود في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لمناقشة كيفية رسم طريق للخروج من الأزمة الحالية في غزة مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي والأمين العام أنطونيو غوتيريش.

أشار إلى أنه يعلم جيدًا ما هي المعوقات التي تحول دون حدوث ذلك سياسيا، مشددا على ضرورة التغلب على تلك المعوقات.

ورأى المنسق الأممي أن الحل “لن يكون سريعا أو سهلا، وسوف يتطلب الأمر بعض العمل الدبلوماسي الشاق للغاية”، داعيًا إلى التحرك مع الأطراف النشطة على الأرض.