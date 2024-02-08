مدير ميناء الحريقة النفطي طبرق: رصيف شركة البريقة متهالك ولا نتحمل مسؤوليته

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير ميناء الحريقة النفطي في طبرق ياسين حماد أن رصيف ميناء البريقة النفطي في طبرق متهالك وغير صالح لاستقبال النواقل النفطية.

وقال حماد – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – إن الرصيف تم إغلاقه منذ عامين لتهالكه وخطورة رسو أي ناقلة نفطية عليه ولهذا السبب تم إغلاقه.

وأضاف أن شركة البريقة تحاول استقبال النواقل النفطية عليه ونحن لا نتحمل مسؤولية الحوادث المتوقعة للنواقل أو للبشر العاملين على الرصيف لا قدر الله.

وتابع المسؤول أن سلامة العاملين هي الأهم وسلامة النواقل النفطية تعتبر مسؤولية الجميع.

وذكر حماد أن المؤسسة الوطنية للنفط شكلت لجنة عام 2012 بخصوص دراسة وصيانة الرصيف وإلى الآن وضع الرصيف أصبح أسوأ من السابق، لافتًا إلى أن الصدأ وصل إلى كل أجزاء الرصيف ولايمكن بهذا الوضع استقبال أي نوع من النواقل.

يشار إلى أن شركة البريقة تحاول استقبال النواقل النفطية المحملة بالديزل والبنزين لحل أزمات الوقود ولتخفيف العبء على رصيف رأس المنقار.

يذكر أن شركة البريقة تحاول ربط الرصيف رقم “2” في ميناء الحريقة النفطي برصيف شركة البريقة وهذا العمل يحتاج لشهور لإتمامه.