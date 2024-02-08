عون يتفق مع مؤسسة خبراء فرنسا على التعاون لمواكبة التغيرات في سوق الطاقة 

8 فبراير، 2024 10:13 م
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أخبار ليبيا 24 

اتفق وزير النفط والغاز محمد عون مع نائب مدير البرامج في مؤسسة خبراء فرنسا محمد أحمد الأسود على التعاون لمواكبة التغيرات في سوق الطاقة وانعكاسها على قطاع النفط في ليبيا. 

وأكد الجانبان خلال اللقاء بديوان الوزارة على ضرورة تكثيف العمل المشترك بين الطرفين والتشجيع نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة. 

وتطرق النقاش حول مفهوم الاقتصاد الأخضر ونظم الرقمنة في قطاع النفط والغاز. 

واستعرض الجانبان العمل على مواكبة متغيرات سوق الطاقة ومدى مواءمة مخرجات التعليم بسوق العمل. 

8 فبراير، 2024 10:13 م
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