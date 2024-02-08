عون ومؤسسة خبراء فرنسا يتفقان على التعاون في مواكبة التغيرات في سوق الطاقة وانعكاسها على النفط الليبي

8 فبراير، 2024 2:54 م
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أخبار ليبيا 24

اتفق وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة، محمد عون، مع مؤسسة خبراء فرنسا على التعاون في مواكبة التغيرات في سوق الطاقة وانعكاسها على النفط الليبي.

وبحسب بيان حكومة الوحدة، اليوم الخميس، جاء ذلك خلال استقبال عون لنائب مدير البرامج في مؤسسة خبراء فرنسا، محمد الأسود.

وتطرق النقاش لمفهوم الاقتصاد الأخضر ونظم الرقمنة في قطاع النفط والغاز، والعمل على مواكبة متغيرات سوق الطاقة ومدى مواءمة مخرجات التعليم بسوق العمل.

وتم الاتفاق على التعاون في مواكبة التغيرات في سوق الطاقة وانعكاسها على قطاع النفط في ليبيا، وتكثيف العمل المشترك والتشجيع نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.

8 فبراير، 2024 2:54 م
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