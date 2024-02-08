صافرة ليبية وعلى أرضهم ساحل العاج إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية

تصوير: محمد تاج الدين

واصلت ساحل العاج مشوارها في كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها على أرضها، بالتأهل إلى المباراة النهائية، بعد التغلب بهدف دون رد على الكونغو الديمقراطية في نصف النهائي، الذي أقيم على ملعب الحسن واتارا، مساء أمس الأربعاء.

وافتتحت كوت ديفوار التسجيل في الدقيقة 65، بعدما تابع هالر عرضية من الجانب الأيمن مسددا كرة على الطائر اصطدمت بالأرض وذهبت ساقطة من فوق حارس المرمى لتسكن الشباك.

وحاولت الكونغو الرد سريعا، بتسديدة مقوسة من موتوسامي من على حدود المنطقة في الدقيقة 67، ذهبت أعلى العارضة.

وكاد هالر أن يوقع على الثنائية في الدقيقة 68، بارتقاء لعرضية من ركلة ركنية، مسددا رأسية علت العارضة بقليل.

واعتمد البديل أماني على الحل الفردي بتوغل من العمق في الدقيقة 84، مسددا كرة أرضية من خارج المنطقة مرت إلى جوار القائم، لينتهي اللقاء بفوز كوت ديفوار (1-0).

وكان اللقاء يُدره الليبي معتز الشلماني كحكم رئيسي بمساعدة الحكم الجيبوتي ليبان عبد الرزاق والتونسي خليل الحساني فيما اختير الموريتاني عبد العزيز بوه كحكم رابع.