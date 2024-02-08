رغم تسجيل عدد من المصابين باللشمانيا.. مدير مستشفى بئر غنم : ليس لدينا طبيب جلدية

8 فبراير، 2024 12:12 م
0 0

أخبار ليبيا 24

أعلن مدير مستشفى بئر غنم القروي فرج الطويل عن استقبال حالات مصابة بالإسهال والقيء وارتفاع في درجات الحرارة، ولكنها ليست بالعدد الكبير.

وقال الطويل في تصريح لأخبار ليبيا 24، إنهم يعانون نقصاً شديداً في العناصر الطبية، ويفتقر المستشفى للأخصائيين والأطباء لمختلف التخصصات، لافتاً أن ليس لديهم طبيب جلدية رغم تسجيل عدد كبير من المصابين بمرض اللشمانيا.

وأوضح الطويل، أن المصابين يتوجهون إلى مستشفى يفرن أقرب مكان يوجد به طبيب جلدية ويبعد حوالي 40 كم عن بئر الغنم، مقدماً لهم الشكر عن استقبال الحالات القادمة من المنطقة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة شكلت لجنة وأعطتنا وعود بتوفير الإمكانيات والأطباء خصوصاً في الوقت الحالي، الذي تعاني فيه المنطقة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية التي اختلطت بالمياه السوداء.

وأضاف الطويل، أنهم يقدمون الخدمات الصحية والرعاية الصحية للمواطنين باقل الإمكانيات، ويحتاجون إلى دعم كبير ، وخصوصاً في العناصر الطبية، مناشداً وزارة الصحة بالتدخل العاجل والفوريّ لحل هذه الإشكالية، واستجلاب أطباء من داخل أو من خارج البلاد.

8 فبراير، 2024 12:12 م
0 0

المزيد من الأخبار

الحكومة الليبية تبحث سُبل التعاون مع منظمة اليونيسف

8 فبراير، 2024 11:02 ص

التعرف على هوية “4” حالات جديدة مجهولة الهوية من مفقودي 2011 ومقبرة الجفرة

8 فبراير، 2024 10:50 ص

الخارجية الليبية تبحث التعجيل بافتتاح القنصلية التونسية في بنغازي

8 فبراير، 2024 10:15 ص

الرئيس المصري يقر رفع الحد الأدنى للأجور 50 بالمئة

8 فبراير، 2024 9:39 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى