رغم تسجيل عدد من المصابين باللشمانيا.. مدير مستشفى بئر غنم : ليس لدينا طبيب جلدية

أخبار ليبيا 24

أعلن مدير مستشفى بئر غنم القروي فرج الطويل عن استقبال حالات مصابة بالإسهال والقيء وارتفاع في درجات الحرارة، ولكنها ليست بالعدد الكبير.

وقال الطويل في تصريح لأخبار ليبيا 24، إنهم يعانون نقصاً شديداً في العناصر الطبية، ويفتقر المستشفى للأخصائيين والأطباء لمختلف التخصصات، لافتاً أن ليس لديهم طبيب جلدية رغم تسجيل عدد كبير من المصابين بمرض اللشمانيا.

وأوضح الطويل، أن المصابين يتوجهون إلى مستشفى يفرن أقرب مكان يوجد به طبيب جلدية ويبعد حوالي 40 كم عن بئر الغنم، مقدماً لهم الشكر عن استقبال الحالات القادمة من المنطقة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة شكلت لجنة وأعطتنا وعود بتوفير الإمكانيات والأطباء خصوصاً في الوقت الحالي، الذي تعاني فيه المنطقة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية التي اختلطت بالمياه السوداء.

وأضاف الطويل، أنهم يقدمون الخدمات الصحية والرعاية الصحية للمواطنين باقل الإمكانيات، ويحتاجون إلى دعم كبير ، وخصوصاً في العناصر الطبية، مناشداً وزارة الصحة بالتدخل العاجل والفوريّ لحل هذه الإشكالية، واستجلاب أطباء من داخل أو من خارج البلاد.