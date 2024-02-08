دخول الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء طبرق على الشبكة العامة بقدرة 20 ميغاوات

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، عن دخول الوحدة الثالثة بمحطة توليد طبرق على الشبكة العامة بقدرة 20 ميغاوات لتصل بشكل تدريجي إلى 185 ميغاوات.

وأشارت الشركة في بيان مقتضب أن ذلك من شأنه دعم استقرار وضع الشبكة، واستدامة التغذية الكهربائية، ضمن خطط الشركة لزيادة القدرات الإنتاجية لمحطات الكهرباء في عموم البلاد.

وفي 31 يناير الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، تشغيل الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء طبرق كاختبارات تشغيلية استعدادا لإدخالها على الشبكة العامة لدعم استقرارها.

وأوضحت الشركة أن تشغيل الوحدة الثالثة يعد هو الأول منذ إنشاء المحطة، لافتة إلى أن دخول الوحدة على الشبكة من شأنه دعم استقرار وضع الشبكة واستدامة التغذية الكهربائية.

يشار إلى أن ليبيا كانت تعاني منذ سنوات طويلة من أزمة انقطاع الكهرباء لفترات طويلة تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 12 ساعة، ما دفع الليبيين بالبحث عن طرق بديلة لتوفير الكهرباء.

وكانت الشركة العامة للكهرباء وقعت عقد إنشاء محطة طبرق الغازي في سبتمبر 2017 مع شركة متكا اليونانية، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 740 ميغا وات.