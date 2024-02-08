الوطنية لحقوق الإنسان تُدين واقعة اختطاف الناشط المدني “عبدالرحمن فضيل” من أمام منزله في مصراتة

أخبار ليبيا 24

أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال واقعة الاختطاف والاحتجاز التعسفي التي طالت الناشط المدني، عبدالرحمن علي فضيل، من أمام منزله بمدينة مصراتة من قبل عناصر القوة المشتركة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، اليوم الخميس، أن اختطاف الناشط المدني تم يوم الثلاثاء الماضي؛ وذلك على خلفية مشاركته في التظاهرات السلمية لأهالي الضحايا والمتضررين بمدينة مصراتة، والمطالبة بإصلاح الوضع الأمني بالمدينة وضمان محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات والجرائم الواسعة النطاق التي ارتكبت بحق العديد من المواطنين سكان المدينة.

وقالت المؤسسة أنها تتابع بقلق بالغ تكرار واقعة الاعتداءات وحملات الاعتقالات التعسفية للمتظاهرين المطالبين بجملة من الحقوق المقررة لهم قانوناً.

وأكدت المؤسسة أن هذه الممارسات المشينة تُشكل انتهاكاً جسيما لحقوق الإنسان والمواطنة، وتُمثل قمعاً صريحا وصارخا لحرية الرأي والتعبير ولحق التظاهر السلمي التي كفلها الإعلان الدستوري المؤقت وقانون تنظيم التظاهر.

وأشارت المؤسسة أيضا إلى أن هذه الممارسات تُشكل انتهاكاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية، وتُمثل الجرائم الماسَّة بحقوق الإنسان، انتكاسة خطيرة في مسيرة الحقوق والحريات في ليبيا، وهو أشبه ما يكون بممارسات الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية القمعية التي لا تُؤمن بالحقوق والحريات والديمقراطية.

وتُطالب المؤسسة، حكومة الوحدة الوطنية بسرعة العمل على إطلاق سراح الناشط المدني، عبد الرحمن فضيل، دونما أي قيد أو شرط، محملة رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، المسؤولية القانونية الكاملة حيال سلامته ومصيره.

ودعت المؤسسة، السُلطات الليبية في جميع أنحاء البلاد لاحترام حق المواطنين في التجمع والتظاهر السلمي، والتعبير عن الرأي بكل حرية ودونما أي قيود.

وفي ختام بيانها، جددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها على أن حق التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي وحرية الرأي والتعبير هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان، ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وبموجب ما كفله الإعلان الدستوري المؤقت والقانون رقم 65 لسنة 2012م بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي، وذلك انطلاقًا من إن حق التجمع والتظاهر السلمي والاحتجاج وحرية الرأي و التعبير هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان، ويندرج من ضمن التزامات الدولة الليبية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وهو حق مكفول طبقا لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت والقانون رقم (65) لسنة 2012م بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي الصادر عن المؤتمر الوطني العام.