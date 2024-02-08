النرويج تقدم 26 مليون دولار مساعدات لغزة

عقب إعلان الإتحاد الأوروبي تعليق دعمه للأونروا ، أعلنت النرويج الخميس، تقديمها 26 مليون دولار مساعدات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، في منشور عبر منصة “إكس” إن بلاده أرسلت دعما بقيمة 26 مليون دولار للأونروا التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف إيدي أن “الأونروا هي العمود الفقري للجهود الإنسانية في غزة”، وأن خدماتها تشكل أهمية كبيرة لملايين الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وكانت إسرائيل شنت حملة ضد “الأونروا” واتهمت عددا من موظفيها في غزة بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين أول على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية، فيما أعلنت الأمم المتحدة تشكيل لجنة للتحقيق بتلك الاتهامات.