الملحق العسكري الأمريكي يؤكد لخيري التميمي تشجيع الجهود الرامية إلى تعزيز التوحيد العسكري في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد مكتب الملحق العسكري في السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الخميس، التزام الولايات المتحدة مع المسؤولين العسكريين الليبيين في جميع مناطق البلاد وذلك خلال لقائهم في مدينة بنغازي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق خيري التميمي.

وبحسب تغريدة للسفارة الأمريكية، عبر منصة إكس، شدد المكتب على مواصلة الولايات المتحدة تشجيع الجهود الرامية إلى تعزيز التوحيد العسكري مع دعم خريطة طريق انتخابية ذات مصداقية لضمان السلام والاستقرار والازدهار على المدى الطويل في ليبيا.

وأشارت التغريدة إلى تجديد الجانب الأمريكي دعمه لتعزيز التعاون بين المؤسسات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا.