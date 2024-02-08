المكتب الإعلامي الحكومي بغزة : ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 124

في بيانٍ له ، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الخميس، ارتفاع عدد الصحفيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي إلى 124 منذ بداية حربه على القطاع في 7 أكتوبر2023.

وقال المكتب الحكومي ، أن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 124 صحفيا، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة، وذلك بعد ارتقاء الصحفي في تلفزيون فلسطين (رسمي) نافذ عبد الجواد في القطاع”.

وأوضح المكتب أن عبد الجواد “استشهد جرّاء الاستهداف والقصف المتواصل من قبل الاحتلال لمنازل المواطنين على محافظة الوسطى”.

وفي بيانات سابقة، قال المكتب إن إسرائيل “تغتال الصحفيين في محاولة منها لتغييب الرواية الفلسطينية وطمس الحقيقة”.

فيما قال السبت في بيان، إن إسرائيل “اعتقلت منذ بداية الحرب نحو 10 صحفيين”.