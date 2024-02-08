المتوسط يبتلع الضحايا.. مصرع 13 مهاجرا سودانيا غير شرعيا قبالة السواحل التونسية

أخبار ليبيا 24

لقي 13 مهاجرا سودانيا مصرعهم فيما تواصل فرق البحث عن 27 آخرين مفقودين قبالة السواحل الشرقية لتونس جراء غرق مركبهم، حسب ما أفادت الوكالة الفرنسية.

وقال المتحدث باسم محكمة المنستير فريد بن جحا، إن 42 مهاجرا انطلقوا من سواحل منطقة جبنيانة من مدينة صفاقس التونسية وتم انقاذ مهاجرين اثنين بينما ارتفع عدد المفقودين من 17 إلى 27 مهاجرا.

وأشار المتحدث باسم محكمة المنستير إلى أن جميع هؤلاء المهاجرين من الرجال وكانت لديهم بطاقات لجوء، مؤكدا وأكد أن العمليات لا تزال جارية للبحث على مهاجرين آخرين.

وأضاف بن جحا أنه تم فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، دون أن يستبعد احتمال أن يكون المهاجرون “تم استغلالهم في قضية الاتجار بالبشر أو في تكوين وفاق إجرامي للوصول إلى أوروبا خلسة”.

وتعتبر تونس إلى جانب ليبيا نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

واعترض الحرس الوطني التونسي حتى نوفمبر 2023، نحو 69963 مهاجرا مقابل 31297 خلال الفترة نفسها من عام 2022، بحسب احصاءات أفاد بها الناطق باسم الحرس حسام الدين الجبالي للوكالة الفرنسية.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فقد لقي أكثر من 2270 شخصا عام 2023 مصرعهم في وسط البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية بطريقة غير قانونية أي بزيادة بنسبة 60 بالمئة عن العام السابق.