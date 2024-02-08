القبض على “6” متهمين بتهريب الوقود من ليبيا إلى النيجر

أخبار ليبيا 24

باشر منتسبو اللواء “444” قتال، مهمات تتبع نشاط تهريب المحروقات خارج ليبيا ورصد المنتظمين فيه ومراقبة المسالك المعتمدة لديهم.

وقال بلاغ صادر عن مكتب النائب العام إن عملية المتابعة أدت إلى تحديد حلقة مستعملي المسلك الممتد من مدينة الزنتان فبلدية الشويرف حتى جمهورية النيجر؛ ثم إلقاء القبض على سبعة من المساهمين فيه.

وأضاف البلاغ أنه تم إلقاء القبض على المتهمين أثناء شروعهم في تهريب مائة وثمانين ألف لتر من وقود البنزين؛ فتولى رئيس النيابة، بمكتب النائب العام، إجراء استجواب المقبوض عليهم حول الواقع الذي تكرّر منهم أكثر من مرة لغرض الكسب غير المشروع، وقرر حبس المتهمين على ذمة القضية؛ ووجَّه الضابطة القضائية بملاحقة بقية المنخرطين في تنظيم النشاط محل البحث الجنائي.

وتأتي العملية إنفاذاً لتدابير مواجهة تداعيات طرح المحروقات في دائرة التعامل بشكل غير مشروع على الاقتصاد الوطني.