الشهوبي يبحث في الرباط عودة الرحلات وإنشاء خط بحري مع المغرب

8 فبراير، 2024 1:10 م
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أخبار ليبيا 24

بحث وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، إعادة فتح خط جوي بين ليبيا والمغرب، وعودة طائرات شركة الخطوط الجوية المغربية إلى المطارات الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء في الرباط مع وزير النقل واللوجستيك المغربي محمد عبدالجليل، حسب بيان حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس.

وتناول اللقاء أيضا فتح خط بحري بين ليبيا والمغرب، وتسهيل تأشيرات الدخول للمواطنين بين البلدين في إطار تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين.

يشار إلى أن اللقاء جاء على هامش مشاركة الشهوبي في المؤتمر الوزاري حول البلدان متوسطة الدخل الذي استضافته العاصمة المغربية.

8 فبراير، 2024 1:10 م
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