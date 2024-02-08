السايح: ارتفاع منسوب المياه الجوفية ليس له علاقة بوبائية مرض اللشمانيا 

8 فبراير، 2024 11:51 م
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حيدر السايح
حيدر السايح

أخبار ليبيا 24 

أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح، أن ارتفاع منسوب المياه الجوفية ليس له علاقة بوبائية مرض اللشمانيا. 

وأوضح السايح في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أن مرض اللشمانيا مرض مستوطن في ليبيا وخصوصا بالمنطقة الغربية. 

وأوضح مدير المركز أن التشخيص والعلاج متوفر في العيادات المختصة لعلاج ومتابعة مرضى اللشمانيا الجلدية. 

وأشار السايح إلى أن طريقة انتقالها وطريقة الوقاية منها ليست له أي علاقة بالمياه ولا طريقة غذاءها أيضا. 

8 فبراير، 2024 11:51 م
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