الردع يسحب عناصره ومكتبه بمطار معيتيقة الدولي و ميناء طرابلس البحري 

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة سحب عناصره ومكتبه بمطار معيتيقة الدولي و ميناء طرابلس البحري.

وأكد جهاز الردع في بيان له، أن هذا إجراء سحب المكتب والعناصر يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بالخصوص.

وأوضح جهاز الردع لمكافحة الإرهاب، أن سحب مكتبه وعناصره يكون اعتبارا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 8-فبراير -2024م.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أصدر قرارًا حدد فيه الأجهزة الأمنية التي يقتصر تواجدها بالمنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأكد أن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، والإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية، مصلحة الجمارك، جهاز الأمن الداخلي، جهاز المخابرات العامة، إدارة الاستخبارات العسكرية وإدارة المراسم العسكرية – إدارة الشرطة العسكرية، هيئة السلامة الوطنية، إدارة المراسم العامة، هي الجهات التالية دون غيرها التي يقتصر تواجدها بالمنافذ البرية والبحرية والجوية.