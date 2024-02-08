الدبيبة يؤكد دخول الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء ⁧‫طبرق‬⁩ الغازية على الشبكة 

8 فبراير، 2024 11:02 م
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أخبار ليبيا 24 

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، دخول الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء ⁧‫طبرق‬⁩ الغازية على الشبكة. 

وأضاف الدبيبة في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أنه بدخول الوحدة على الشبكة يتم رفع قدرتها الإنتاجية بشكل تدريجي إلى 185 ميغاوات. 

وأضاف رئيس الحكومة، أنه عقب هذا الرفع التدريجي يتم دعم استقرار الشبكة في كل المدن. 

وختم الدبيبة منشوره :”أشكر رجال شركة الكهرباء على هذه المجهودات لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي عانى منها المواطن في السنوات الماضية”. 

8 فبراير، 2024 11:02 م
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