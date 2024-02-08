الخارجية الليبية تبحث التعجيل بافتتاح القنصلية التونسية في بنغازي

8 فبراير، 2024 10:15 ص
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أخبار ليبيا 24

بحث وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج مع وفد رسمي تونسي سبل التعجيل بافتتاح القنصلية التونسية في بنغازي.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية بمقر ديوان الوزارة بمدينة بنغازي السفير والمدير العام للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج  سيف الله بن محمد والوفد المرافق له.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ليبيا وتونس والتسريع في إجراءات افتتاح القنصلية التونسية بمدينة بنغازي والمتوقع أن يتم خلال شهر مارس القادم، والذي من شأنه تحريك عجلة التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين والإسهام في تسهيل حركة العمالة التونسية إلى البلاد.

8 فبراير، 2024 10:15 ص
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