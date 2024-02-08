الحكومة الليبية تبحث سُبل التعاون مع منظمة اليونيسف

أخبار ليبيا 24

بحث وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة الليبية فتحي التباوي، سُبل التعاون مع منظمة اليونيسفUNICEF ” ” في مجالات عدة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير في مكتبه لرئيس مكتب اليونيسف ببنغازي نزهت رفيق والوفد المرافق له، وذلك في إطار تنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن التباوي استعرض مجالات التنسيق والتعاون بين منظمة اليونسيفUNICEF” ” والوزارة في عددٍ من المجالات.

وأثنى الوزير على رغبة منظمة اليونسيف في التعاون والتنسيق مع الوزارة في مختلف المجالات التي تُعنى بالمهاجرين؛ وخاصةً الأطفال منهم وتقديم الرعاية والدعم النفسي والمعنوي لهم.