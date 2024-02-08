أخبار ليبيا 24

أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبد العزيز الجعفري التعرف على هوية “4” حالات جديدة مجهولة الهوية من مفقودي 2011 ومقبرة الجفرة.

وأوضح الجعفري في تصريح لأخبار ليبيا 24، أنه تم خلال اجتماع اللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية أمس الأربعاء، اعتماد النتائج المتحصل عليها من إدارة المختبرات بعد المراجعة والتدقيق من إدارات الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي.

وأضاف الجعفري، أن الهيئة توصلت للتعرف على عدد أربعة حالات عن طريق الحمض النووي “DNA”، وهم من مفقودي سنة 2011 ومقبرة بالقرب من قاعدة الجفرة الجوية.

وأوضح أن المفقودين هم محمد عبدالعزيز عليوة الطاهر من وادي عتبة، ومصطفى سالم احمد سالم من براك الشاطئ، ورضاء محمد عامر بن لامة الاصابعة، وعبدالسلام محمد امحمد ديار من هون.

وأشار الجعفري إلى أن سيتم إحالة تقارير المطابقة الى مكتب النائب العام والنيابات المختصة بعد إتمام الاجراءات القانونية، داعياً أسر الضحايا في حالة الاستفسار الاتصال عبر الرقم التالي: 0910376503، مع إمكانية التواصل عبر الفايبر / الواتساب على الرقم ذاته، أو عبر بريد الصفحة الخاصة بالهيئة.