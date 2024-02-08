التحدي يتفرق على المروج في أولى مباريات مرحلة الإياب من الدوري الليبي الممتاز

سجل الوافد الجديد بفريق التحدي النيجيري ” أوستن أوموتو ” هدفاً حصد به فوزا هاما وغاليا لفريقه ، بتسجيله ضد نظيره المروج، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى من (الدوري الليبي الممتاز) لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شهداء “بنينا” الدولي.

اجرت المواجهة، اليوم الخميس، وتوسطتها صافرة الحكم “عبد الهادي الحباس” ولم يمهل فيها التحدي ضيفه المروج كثيرا، ليتمكن محترفه النيجيري الوافد الجديد للفريق بعد مرور دقيقة واحد من تسجيل هدف المقابلة الوحيد، وذلك برأسية استقرت داخل شباك الحارس ” أيوب الحصني ” ليتصبح الوضع صعبا على رفاق اللاعب ” محمد بوغالية “.

وبهذا الفوز، رفع التحدي رصيده من النقاط إلى (10)، محتلا المركز السادس، فيما تجمد رصيد المروج عند النقطة (8) وبالمرتبة السابعة.