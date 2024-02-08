الإمداد الطبي يدعو مرضى الأورام ضرورة التسجيل بالمنظومة لوصول الدواء 

8 فبراير، 2024 10:32 م
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أخبار ليبيا 24 

دعا رئيس لجنة جهاز الإمداد الطبي عبد العزيز الشمام، جميع مرضى الأورام ضرورة التسجيل بالمنظومة الخاصة. 

وأوضح الشمام، أن التسجيل في المنظومة يضمن وصول الدواء لمرضى الأورام بدون جهد وبالمجان. 

وأكد رئيس اللجنة أن الجهاز باشر أمس الأربعاء توزيع أدوية مرضى الأورام بحضور اللجنة الفنية المكلفة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح. 

وأضاف الشمام أن عملية النقل تمت عن طريق أسطول السيارات المبردة التابعة للجهاز. 

وأفاد رئيس اللجنة أن الأسطول سينطلق للمنطقة الجنوبية والشرقية ومستشفى صبراتة والمعهد القومي للأورام مصراتة.

8 فبراير، 2024 10:32 م
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