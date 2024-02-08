ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 6920

في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين ونادير الأسير الفلسطيني ، قال أن عدد المعتقلين الفلسطينيين، الخميس، إلى 6920 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب اعتقال الجيش الإسرائيلي 20 فلسطينيا خلال اقتحام عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت المؤسستان إن “حصيلة الاعتقالات (الإسرائيلية) بعد السابع من أكتوبر ارتفعت إلى نحو 6920، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن”.

وأشارتا إلى أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس (الأربعاء) وحتى صباح اليوم الخميس 20 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون”.

وذكرت الهيئة والنادي أن عمليات الاعتقال تركزت في بلدة عزون شرق محافظة قلقيلية، فيما توزعت بقية الاعتقالات في محافظات رام الله (وسط)، وجنين وطوباس وطولكرم وسلفيت (شمال) والخليل (جنوب).

وجاء في البيان ذاته، أن الاعتقالات “رافقتها عمليات تخريب وتدمير في منازل المواطنين، إلى جانب عمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم، ومصادرة أموال”.