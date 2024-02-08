اختيار الحكم الليبي معتز الشلماني ضمن المرشحين لإدارة مونديال 2026

أخبار ليبيا 24

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” الحكم الليبي الدولي معتز الشلماني ضمن قائمة الحكام المرشحين عن قارة أفريقيا لإدارة مباريات بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

واختار الاتحاد الدولي 13 حكما من القارة الأفريقية لإدارة مباريات كأس العالم 2026، بينهم محكمة مغربية.

وتصدر الحكم الليبي الدولي معتز الشلماني قائمة الحكام المرشحين عن قارة أفريقيا لإدارة مباريات بطولة كأس العالم 2026، إلى جانب كل من: الجزائري مصطفى غربال، والكونغولي جون جاك أندالا، والمصريين أمين عمر ومحمد معروف، والسوداني محمود إسماعيل.

بالإضافة إلى السنغالي عيسى سي، والغابوني اتشو بيير، والجنوب أفريقي توم أبونجيل، والصومالي عمر أرتان، والتشادي الحاج محمد ألو، والموريتاني دحان بيده، والمحكمة المغربية بشرى كربوبي.

ومن المقرر أن يجتمع الحكام الذين جرى استدعاؤهم للمشاركة في عدد من التجمعات الإعدادية، قبل انتقاء الأفضل منهم تأهبا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.