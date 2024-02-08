أكثر من 400 شهيد بالقدس والضفة.. وحصيلة جديدة لضحايا العدوان على غزة

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 27 ألفا و840 شهيدا، و67 ألفا و317 جريحا.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، راح ضحيتها 130 شهيدا و170 مصابا، لافتة إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات؛ بسبب منع الجنود الإسرائيليين طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وفي سياق متصل، كشف مركز المعلومات الفلسطيني عن استشهاد نحو 400 فلسطيني بالضفة الغربية والقدس منذ بداية العدوان، موضحا أن حصيلة الشهداء جاءت كالتالي: 95 شهيدا في جنين، و74 في طولكرم، و54 في الخليل، و46 في نابلس، و38 في رام الل/، و33 في القدس المحتلة، و24 في طوباس، و16 في قلقيلية، و9 في بيت لحم، و8 في أريحا، و3 في سلفيت.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر على غزة، لليوم الـ 125 على التوالي، عبر شن الغارات الجوية والقصف المدفعي، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 بالمئة من سكان القطاع.