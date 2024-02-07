وقفة احتجاجية أمام مكتب التفتيش على الهيئات القضائية في مصراتة ضد “المشتركة”

أخبار ليبيا 24

أدى “حراك مصراتة ضد الظلم”، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية، أمام مكتب التفتيش على الهيئات القضائية، ضد قوة المشتركة.

ووقف العشرات من الأشخاص، أمام مقر مكتب التفتيش على الهيئات القضائية في مصراتة، رافعين شعارات تدعو لرفع الظلم، والفصل في القضايا المؤجلة، ضد قوة المشتركة.

يأتي ذلك بعد أربعة أيام، من وقفة مماثلة للحراك، أمام مكتب النائب العام في مصراتة، لمطالبة النائب العام بفتح التحقيق في “جرائم ” قوة العمليات المشتركة.

ورفع المحتجون، لافتات تدعو لتطبيق القانون، وفتح تحقيق في “عمليات التصفية والخطف والإخفاء القسري”، مؤكدين أنهم على ثقة في النائب العام بتطبيق ذلك.

وكتب على إحداها: “سيادة النائب العام أنتم من يحمي المواطن ويطبق القانون، لذلك أنصف المظلومين”، كما كتب على أخرى: “كلنا ثقة في النائب العام”.