هارب منذ 2011..أمن بنغازي: التحريات تضبط شخصًا على ذمة قضية قتل عمد 

7 فبراير، 2024 10:28 ص
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أخبار ليبيا 24  

أعلنت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة بالمديرية تمكن من ضبط شخص مطلوب على ذمة قضية قتل مواطن عمداً وهارب من مؤسسة الإصلاح والتأهيل عام 2011. 

وأضافت المديرية أن معلومات وردت عن شخص مطلوب على ذمة واقعة قتل مواطن عمداً وأفادت المعلومات بهروبه من مؤسسة الإصلاح والتأهيل عام 2011.  

وأوضحت مديرية الأمن، أنه تم تكليف أعضاء التحريات بالمديرية بالبحث والتحري وضبط المطلوب. 

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أن أعضاء التحريات تمكنوا من ضبطه والانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى و.ع.ع من مواليد 1974. 

ولفتت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تمت إحالة المتهم بموجب كتاب رسمي إلى مكتب المحامي العام. 

7 فبراير، 2024 10:28 ص
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