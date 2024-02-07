نورلاند: الولايات المتحدة تتطلع إلى مؤتمر سرت للمصالحة في 28 أبريل 

7 فبراير، 2024 10:05 ص
0 0

أخبار ليبيا 24 

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن بلاده تتطلع إلى مؤتمر المصالحة الوطنية المقرر عقده في 28 أبريل في سرت. 

وأضاف نورلاند في تغريدة نشرت عبر حساب السفارة الأمريكية على “تويتر” أن المصالحة الوطنية والمحلية تظل محورًا رئيسيًا للمساعدة الأمريكية في إطار استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار. 

وهنأ المبعوث الأمريكي رئيس جمهورية الكونغو ساسو نغيسو على عقد اجتماع هام للجنة الرفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا. 

وأكد نورلاند أن هذا الاجتماع بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وزعماء إقليميين بارزين لدعم العملية السياسية وتعزيز المصالحة الوطنية في ليبيا. 

واعتبر المبعوث الأمريكي أن هذا الحدث يعزز جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي لإطلاق مفاوضات سياسية مع الفاعلين الرئيسيين. 

7 فبراير، 2024 10:05 ص
0 0

المزيد من الأخبار

الأرصاد الجوية: أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا 

7 فبراير، 2024 9:26 ص

خارجية الوحدة الوطنية تستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف قصر العدل بإسطنبول 

7 فبراير، 2024 9:06 ص

مساعد مدرب الهلال: نتطلع للعودة لسكة الانتصارات أمام الصقور

7 فبراير، 2024 1:34 ص

5 أدوية حذّرت وزارة الصحة الليبية من تداولها

6 فبراير، 2024 11:38 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى