نورلاند: الولايات المتحدة تتطلع إلى مؤتمر سرت للمصالحة في 28 أبريل 

أخبار ليبيا 24

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن بلاده تتطلع إلى مؤتمر المصالحة الوطنية المقرر عقده في 28 أبريل في سرت.

وأضاف نورلاند في تغريدة نشرت عبر حساب السفارة الأمريكية على “تويتر” أن المصالحة الوطنية والمحلية تظل محورًا رئيسيًا للمساعدة الأمريكية في إطار استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار.

وهنأ المبعوث الأمريكي رئيس جمهورية الكونغو ساسو نغيسو على عقد اجتماع هام للجنة الرفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا.

وأكد نورلاند أن هذا الاجتماع بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وزعماء إقليميين بارزين لدعم العملية السياسية وتعزيز المصالحة الوطنية في ليبيا.

واعتبر المبعوث الأمريكي أن هذا الحدث يعزز جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي لإطلاق مفاوضات سياسية مع الفاعلين الرئيسيين.