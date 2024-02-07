مشددا على ضبط الأسعار.. الحويج يوجه بحل المشاكل التي تواجه مربي الدواجن

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وجّه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، محمد الحويج، الإدارات المختصة بالوزارة بحل المشاكل التي تواجه مربي الدواجن بالتواصل مع الجهات كافة ذات العلاقة.

وشدد وزير الاقتصاد على ضرورة حماية المنتج الوطني والحفاظ على سير العملية الإنتاجية ومتابعة توزيع السلع على الأسواق التجارية وضبط الأسعار بالتعاون مع الأجهزة الضبطية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الحويج، اليوم الأربعاء، مع أصحاب الشركات المحلية المتخصصة بتربية الدواجن وإنتاج البيض، بحضور مدير إدارات التجارة الداخلية والتفتيش وحماية المستهلك، ومكتب الأمن الغذائي بالوزارة ومندوبين عن المركز الوطني للصحة الحيوانية؛ وذلك في إطار متابعة توفير لحوم الدواجن والبيض وضبط الأسعار بالسوق المحلية.

واستعرض أصحاب الشركات سير عملية الإنتاج وتربية طيور الدواجن، والصعوبات التي تواجه توفير لقاحات تحصين الطيور والحصول على الإفراج للشحنات الموردة بالتنسيق مع المركز الوطني للصحة الحيوانية ومصلحة الجمارك.