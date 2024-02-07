مساعد مدرب الهلال: نتطلع للعودة لسكة الانتصارات أمام الصقور

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يتطلع، فريق الهلال إلى تحقيق الفوز، عندما يستضيف، اليوم الأربعاء، فريق الصقور، على ملعب شهداء بنينا، في الجولة الأولى من مرحلة الإياب والعاشرة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وقال مساعد المدرب، كريم السباعي، إن الهلال يتطلع للعودة، إلى سكة الانتصارات بالتشكيلة الجديدة.

وأضاف السباعي، في تصريح مصور، أن الفريق يعول على الوافدين الجدد، لتحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن المباراة، أمام الصقور ستكون مباراة انتقالية، بين المجموعة الأولى والمجموعة الجديدة من اللاعبين.

وكان الهلال قد أنهى مرحلة الذهاب في الترتيب الخامس بـ 16 نقطة؛ حيث فاز في خمس مباريات، وتعادل في مباراة، وخسر ثلاث مباريات، كان آخرها أمام الأخضر في البيضاء بنتيجة 3:1، وهي مباراة مؤجلة من الجولة السابعة.

في المقابل، يتطلع فريق الصقور، متذيل الترتيب العام بـ 9 نقاط، كذلك إلى تحقيق الفوز الثاني له في الدوري.